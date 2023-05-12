Эксперт связал нашествие клопов в Москве с резким потеплением

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Москвичей призвали не паниковать из-за видео с массовым появлением клопов в столице, поскольку это ежегодное явление, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела по сохранению биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергея Бурмистрова.

Он объяснил, что заснятые клопы не несут вреда для человека, а явление это связано с потеплением. Как правило, спустя несколько дней их активность проходит.

"Повода для паники нет. Речь идет о разовом вылете насекомых одного вида. Качество фотографий и видео, распространенных в социальных сетях, не позволяет точно определить вид насекомых, но, предположительно, это лесные клопы (щитник)", – пояснил он.

Старший научный сотрудник института географии РАН Николай Соболев также призвал не поддаваться панике, поскольку эти насекомые не представляют опасности для человека и животных.

Он рассказал, что они питаются нектаром и соком растений. Они вылетают ежегодно. В этом году вылет мог стать более массовым из-за резкого потепления. В связи с этим насекомые стали активнее и полетели размножаться.

Специалист добавил, что достаточно потушить свет и закрыть окно, чтобы клопы не беспокоили человека. Он также посоветовал не размазывать их тряпкой по стеклу, а дождаться вечера, и они сами улетят.

Соболев также рассказал, что постельные клопы, которые могут сосать кровь человека, не летают, выглядят иначе и передаются от человека к человеку или от домашней птицы.

"На самом деле всем совершенно очевидно, что лесные клопы безвредны и традиционно составляют часть природного мира Москвы. Те, кто распространяет панические слухи через различные соцсети и телеграм-каналы, должны быть привлечены к ответственности", – заключил энтомолог.

11 мая телеграм-каналы начали сообщать, что жители столицы заметили на окнах домов большое количество насекомых. Отмечалось, что насекомые появились после дождя, который прошел в Москве в этот день. Роспотребнадзор при этом призвал не бояться появившихся в Москве насекомых.

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