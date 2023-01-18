Москвичам посоветовали не смеяться при встрече с лисой

В столице участились случаи, когда лисы без опаски выходят в людные места. Специалисты связывают поведение животных с началом у них брачного периода. Сейчас рыжие хищники подбирают себе пару и присматривают жилье для выведения потомства. Разбираемся, как следует себя вести при встрече с животным.



Ищут пару и дом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве увеличилось число обращений от горожан, столкнувшихся с лисами. Об этом рассказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"Это связано с тем, что у лис в конце января – феврале идет брачный период и они много перемещаются по городу, не боясь людей", – объяснил он.





Сергей Бурмистров начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Ищут себе пару и заодно присматривают себе жилье для выведения потомства. И порой находят его в таких укромных местах, как детские сады, школы, больницы. Поэтому сотрудникам этих общественных пространств стоит не допускать наличия доступной кормовой базы.

Бурмистров также призвал работников детских садов, школ и больниц быть внимательнее и не дать рыжим хищникам заселиться в укромные места на территории учреждений. Кроме того, он посоветовал не приближаться к лисам и не пытаться их погладить. Это дикие животные, напомнил специалист.

В начале ноября прошлого года лису заметили в столичном детском саду на Цимлянской улице. Тогда животное пытались поймать сотрудники МЧС, но у них не получилось. В итоге было принято решение поставить ловушки.

В том же месяце еще одна хищница забежала в "Зарядье". Снимки животного парк опубликовал в своем официальном телеграм-канале, заявив, что это "камбэк года".



Держаться подальше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кандидат биологических наук Михаил Кречмар рассказал Москве 24, что лисы легко уживаются в городах. Чаще всего животные активны в ночные и утренние часы. При этом следует помнить, что они являются потенциальными переносчиками бешенства, подчеркнул зоолог.

"Если лиса лезет к человеку, она лезет не просто так. Это значит, что у нее в поведении отклонения. От нее лучше держаться как можно дальше и тут же ставить в известность соответствующие органы", – объяснил эксперт.





Михаил Кречмар кандидат биологических наук Лис нельзя кормить и гладить. Если животное вас укусило, то следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды напомнили, что от лис можно заразиться такими инфекциями, как лептоспироз и бруцеллез, которые сопровождаются поражением ряда органов и систем. Кроме того, стригущим лишаем и другими болезнями.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что лисы не нападают первыми. Спровоцировать у животного агрессивную реакцию могут действия самого человека. Поэтому не нужно пытаться вступить с рыжими хищниками в контакт, а при встрече лучше следовать простым правилам.





пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Не делайте резких движений как в сторону животного, так и от него. Не размахивайте руками и не смейтесь, лиса может решить, что это оскал, то есть призыв к бою. Лучше всего просто тихо постоять и подождать, когда лиса убежит.

Если животное не убегает, специалисты рекомендуют не поворачиваться к нему спиной и не смотреть в глаза. Уходить от рыжего хищника лучше медленно спиной вперед. Горожане могут сообщить о встрече с животным в единую справочную службу по номеру +7 (495) 777-77-77.

