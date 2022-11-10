Специалисты расставят ловушки на территории столичного детсада, где видели лису

Фото: телеграм-канал Baza

В столичном детском саду, расположенном на Цимлянской улице, ночью поставят живоловушки для отлова лисы. Ранее животное заметили на территории образовательного учреждения, рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров Агентству "Москва".

"Насколько мне известно, на месте ее пытались поймать сотрудники МЧС, но этого сделать им не удалось. Дети не пострадали. Норы на территории детского сада у этой лисы нет, видимо, она "проходная", – пояснил он.

Бурмистров добавил, что живоловушки позволят безопасно поймать животное. При этом он указал администрации на необходимость следить за тем, чтобы лиса не поселилась на территории детского сада.

"Но, скорее всего, лиса не вернется. Стоит ее два раза напугать, и она больше не придет", – сказал руководитель департамента, добавив, что в лисах нет ничего страшного, эти животные встречаются во всех столичных районах.

Ранее лису обнаружили на территории Сретенского монастыря в Москве. Она пряталась на чердаке одного из строений.



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