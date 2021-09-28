Спасатели пытаются поймать лису, спрятавшуюся на чердаке в монастыре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На территории Сретенского монастыря в Москве обнаружили лису, спасатели пытаются поймать животное, которое спряталось на чердаке одного из строений. Об этом сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ.

"Лиса спряталась в каморке на чердаке. Чтобы попасть туда, нужно разобрать крышу. На это администрация монастыря разрешения не дает. Так что спасатели будут ждать, пока лиса сама выйдет наружу", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что животное заметили на территории монастыря еще утром, после неудачных попыток отлова сотрудники вызвали спасателей. В обители также заверили, что никто из служителей и работников лису у себя не держал и она могла прийти только извне.

"У нас в монастыре лисы не было, точно не наша, но, наверное, чья-то домашняя. Пишут, что кто-то испугался, но испугалась больше всех лиса – за ней сто человек погнались с телефонами, она главная пострадавшая", – заявили РИА Новости в монастыре.

Ранее сообщалось, что приближаться к лисам, которые стали все чаще появляться в пределах городских поселений, не стоит, поскольку животные могут быть заражены бешенством. По словам экспертов, здоровые животные избегают встреч с людьми. Лисы, которые появились в городе, могут искать пищу либо страдать заболеванием.