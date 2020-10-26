Жителям Московской области запретили улыбаться лисам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Приближаться к лисам, которые стали все чаще появляться в пределах городских поселений в Подмосковье, не стоит, поскольку животные могут быть заражены бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что здоровые животные избегают встреч с людьми. Лисы, которые появились в городе, могут искать там пищу либо страдать заболеванием.
"Лисы часто страдают бешенством, это ослабляет их природный страх перед человеком. От зверя можно также заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем и многими другими болезнями", – сказано в сообщении ведомства.
Там добавили, что обильное слюноотделение с пеной, вываливающийся язык, шаткая походка, косоглазие, мутный взгляд могут говорить о наличии бешенства у животного.
При виде лисы с подобными симптомами нельзя делать резких движения, смотреть ей в глаза и улыбаться. Также не стоит вступать с ней в близкий контакт.
"Если лиса не уходит, следует понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной. Если лиса начала появляться в населенном пункте, следует сообщить об этом в администрацию поселения или округа или в министерство сельского хозяйства и продовольствия, в чьем ведении находятся охотхозяйства. Только квалифицированный охотник или егерь могут вытеснить животное обратно в лес или произвести отстрел в случае угрозы людям", – поделились в министерстве.
Ранее карантин до 1 декабря ввели в поселении Вороновском из-за заболевания бешенством дикого животного. Там запрещено проводить выставки собак и кошек.
Помимо этого, в поселении Вороновском будет под запретом отлов диких животных для вывоза в зоопарки и с целью расселения в других районах, а также торговля домашними животными и их вывоз за пределы района.
При этом депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что разносчиками бешенства могут быть дикие животные – лисы и белки. Он рекомендовал жителям ТиНАО быть особенно осторожными, поскольку значительная часть этих округов является лесным массивом.
Лисы разгуливают по Москве в парках и среди новостроек
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