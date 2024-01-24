Хозяин пса Арчи заявил, что животное забрала влюбленная пара

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Потерявшегося тойтерьера Арчи могла забрать молодая пара. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на хозяина пса Сергея.

Арчи ехал вместе со своим хозяином в электричке до Чехова. По данным ЦППК, мужчина вышел на станции Красный Строитель вместе с питомцем, однако пес был без поводка, поэтому незаметно вернулся в поезд, пока его хозяин остался на платформе. Работники заметили животное под одним из сидений, однако Арчи самостоятельно покинул поезд на станции Чехов.

Хозяин же собаки заявил, что вышел на станции Столбовая.

"Я кричал, видимо, от горя, его (пса. – Прим. ред.) имя, на эмоциях. Мужчина сказал, что на станции Чехов, где был Арчибальд, подошла электричка на Москву. Кто-то рассказал историю, что на Столбовой мужчина ищет собаку Арчи. Они его позвали по имени, он откликнулся, решили отвезти на Столбовую. Там его высадили, а меня уже не было", – пояснил Сергей.

После этого собака бегала по платформе, на нее обратила внимание супружеская пара, рассказал хозяин животного. Однако муж не разрешил жене взять собаку. Позже Арчи заметил молодой человек, который встречал на платформе свою девушку. По словам Сергея, именно эта пара забрала собаку к себе. Супруги якобы успокоились, что собака не замерзнет, и уехали в Чехов.

Сергей же ищет молодого человека, который взял Арчи. На вид мужчине около 30 лет, у него есть небольшая борода. Когда он забрал собаку, на нем была черная куртка с капюшоном.

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