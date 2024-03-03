Орангутан сбежал из зоопарка "Планета обезьян" в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Орангутан сбежал из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе в Москве, однако примата быстро вернули домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы парка.

"Да, был у нас побег, но быстро вернули домой", – подтвердили в зоопарке, уточнив.

В зоопарке отметили, что этот орангутан не представляет опасности для окружающих. Сотрудники зоопарка быстро вернули в клетку.

Ранее на крыше одного из домов в Московской области местные жители обнаружили львицу. Инцидент произошел в селе Козино, животное проживало в питомнике.

До этого жители Московской области сообщили, что встретили в своем дворе рысь. По словам очевидцев, хищное животное было замечено в ЖК "Город набережных" в Химках.