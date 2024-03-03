03 марта, 21:47Происшествия
Орангутан сбежал из зоопарка "Планета обезьян" в Москве
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Орангутан сбежал из вольера в зоопарке "Планета обезьян" на Калужском шоссе в Москве, однако примата быстро вернули домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы парка.
"Да, был у нас побег, но быстро вернули домой", – подтвердили в зоопарке, уточнив.
В зоопарке отметили, что этот орангутан не представляет опасности для окружающих. Сотрудники зоопарка быстро вернули в клетку.
Ранее на крыше одного из домов в Московской области местные жители обнаружили львицу. Инцидент произошел в селе Козино, животное проживало в питомнике.
До этого жители Московской области сообщили, что встретили в своем дворе рысь. По словам очевидцев, хищное животное было замечено в ЖК "Город набережных" в Химках.
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