Ночь на 6 ноября стала самой холодной в столице в текущем месяце

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на среду, 6 ноября, стала самой холодной в Москве за текущий месяц, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Минимальная температура воздуха на опорной столичной метеостанции ВДНХ составила минус 1,7 градуса; на Балчуге – минус 0,6; в Тушине и Строгине – минус 2,5; а в Бутове – минус 5,4", – написал он в своем телеграм-канале.

В это же время термометры в Михайловском, в ТиНАО, показали минус 5 градусов, добавил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его информации, холоднее всего в Подмосковье было в Талдоме, где зафиксировали самую низкую температуру в регионе в этом сезоне – минус 6,6 градуса.

По прогнозам синоптиков, москвичей в среду, 6 ноября, ожидают снег, переходящий в дождь, гололедица, а также облачная погода. Температура днем будет от 2 до 4 градусов, однако уже 9 и 10 ноября в столичный регион придет потепление. В эти дни специалисты прогнозируют до 11 градусов.

