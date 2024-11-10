Синоптик Тишковец: первая половина недели начнется в Москве с заморозков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первая половина недели ожидается в Москве со слабым плюсом и небольшими заморозками. К 15 ноября прогнозируется усиление осадков в виде снега, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Ноябрь в Центральной России за первую декаду на градус превысил многолетнюю норму, а дефицит осадков составляет 40%. Первая половина недели сохранит такую тенденцию. Благодаря влиянию антициклона, осадки маловероятны, а показания термометров будут шататься около нулевой отметки", – написал он.

По словам метеоролога, 14 ноября будет сырая и слякотная погода. Температура в этот день составит от 1 до 4 градусов. В пятницу, 15 ноября, осадки усилятся в виде снега, который будет таять, отметил синоптик.

Тишковец добавил, что в выходные, 16 и 17 ноября, сохранится оттепельная и ветреная погода, снежный покров так и не появится.

Между тем понижение температуры на 4 градуса прогнозируется в Москве с понедельника, 11 ноября. Столбики термометров покажут 1–3 градуса днем в городе. При этом в ночное время в Москве будет холодать до 0 градусов.

Формирование устойчивого снежного покрова в Москве пока не ожидается, говорить о нем преждевременно, отмечают синоптики. При этом тот снег, что шел в городе до этого сформировал лишь временный, неустойчивый покров.

