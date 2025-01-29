Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 06:30

Новости

Новости регионов: два циклона обрушилась на Дальний Восток

Новости регионов: два циклона обрушилась на Дальний Восток

Эксперт рассказала, как выбрать теплый плед

"Мой район. Новости": первые пациенты получат онковакцину в сентябре 2025 года

265 детей родились в Москве 28 января

Синоптики пообещали около 5 градусов тепла в Москве днем 29 января

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 29 января

Предмет "духовно-нравственная культура России" могут вернуть в школы в 2026 году

Покупка подержанной техники стала еще более востребованной в России

"Утро": +6 градусов ожидается в Москве днем 29 января

Москвичи могут получить свыше 5 млн руб за контракт с Минобороны РФ

Сразу два мощных циклона обрушились на Дальний Восток. Они принесли снегопады и штормовой ветер в Якутию, а также Хабаровский и Приморский край. На Сахалине из-за низкой видимости отменяют междугородние автобусные маршруты, а аэропорт Южно-Сахалинска перенес несколько авиарейсов. Действует режим лавинной опасности.

Между тем на Ямале успешно испытали беспилотник "Канатоход" для работы на линии электропередачи в арктических условиях. Дрон не только очищает провода от наледи, но и с его помощью оператор также может проводить ремонт поврежденных участков кабеля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодарегионытехнологиивидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика