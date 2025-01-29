Новости регионов: два циклона обрушилась на Дальний Восток

Сразу два мощных циклона обрушились на Дальний Восток. Они принесли снегопады и штормовой ветер в Якутию, а также Хабаровский и Приморский край. На Сахалине из-за низкой видимости отменяют междугородние автобусные маршруты, а аэропорт Южно-Сахалинска перенес несколько авиарейсов. Действует режим лавинной опасности.

Между тем на Ямале успешно испытали беспилотник "Канатоход" для работы на линии электропередачи в арктических условиях. Дрон не только очищает провода от наледи, но и с его помощью оператор также может проводить ремонт поврежденных участков кабеля.

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