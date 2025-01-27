Опрос: самым популярным направлением среди школьников стала медицина

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Среди 11-классников, собирающихся поступать в вузы, самым популярным направлением стала медицина (17%). Об этом свидетельствуют результаты опроса образовательной компании, сообщает RT.

Второе место заняло техническое направление (16%). Затем следуют сфера IT (10%), экономика и финансы, а также искусство (7%). Помимо этого, популярными среди школьников оказались юриспруденция (5%) и менеджмент (3%).

Как указывается в исследовании, медицина также привлекает 9-классников, которые хотят поступить в колледж, – 15% выбрали этот вариант, а 12% – IT. Кроме того, школьники выбирали экономическое, техническое, творческое и юридическое направления. При этом девятиклассники проявляют меньший интерес к таким направлениям как маркетинг, управление и работа в силовых структурах.

Среди более 1,6 тысячи опрошенных школьников почти половина (47%) хочет продолжить учиться в вузах, в то время как 30% выбрали колледжи, отметили специалисты.

По словам экспертов, 39% учеников, планирующих сдавать ЕГЭ, уже выбрали вузы для поступления, 33% допустили изменение своего решения, еще 28% не определились с местом учебы. В своей будущей специальности уверены 43% старшеклассников, 30% указали, что могут поменять решение.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил учитывать при поступлении в вуз средний бал школьного аттестата. Он считает, что добросовестных учеников следует поощрять.

По мнению Володина, зачастую школьники концентрируются только на тех дисциплинах, по которым намерены сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка к экзаменам идет в ущерб получению знаний по другим предметам, высказался он.