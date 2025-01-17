Депутат Аксененко предложил учитывать оценку по истории при поступлении в вуз

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Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Аксененко подал обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением включить историю в число предметов, чья оценка будет учитываться при поступлении в вуз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ обращения.

В числе предложений также указано установить минимальный проходной балл по истории для поступления на некоторые направления подготовки, что дополнительно повысит значимость предмета.

По сообщению депутата, согласно данным Минобрнауки, из-за повышенной нагрузки российских школьников при подготовке к экзаменам около 88% молодежи слабо знают историю России.

Для решения вопроса Аксененко предложил повысить статус предмета "История России" и сделать обязательной оценку по нему для поступления в высшие учебные заведения РФ. Он добавил, что нужно постепенно приближаться к отмене ЕГЭ, так как конкурс аттестатов, который отменили с приходом ЕГЭ, забрал с собой базовый набор знаний, который необходим для общего развития.

Ранее глава Рособрнадзора заявил, что в стране не идет речь об отмене ЕГЭ в ближайшие годы. Он отметил, что изменения анонсируются заранее, и предложил школьникам продолжать готовиться к ЕГЭ и узнавать информацию об экзаменах из официальных источников Рособрнадзора и ФИПИ.