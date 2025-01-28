Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 19:30

Общество

Новости регионов: паводки начались в ряде регионов России

Новости регионов: паводки начались в ряде регионов России

28 января в Москве стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Новости часа: столичные спасатели используют около 700 единиц техники

Вторник стал самым теплым 28 января в столице за всю историю метеонаблюдений

Спасатели предупредили, что выходить на лед столичных водоемов опасно

Новости часа: снегопад и шквалистый ветер обрушились на Владивосток

Новости часа: Собянин отметил эффективность столичной системы реагирования

Температура в Москве может понизиться до минус 15 градусов в феврале

Новости часа: Собянин рассказал об открытии 12 пространств для НКО в Москве

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 29 января

Паводки начались в некоторых российских регионах из-за оттепели. Синоптики отмечают, что такой погоды зимой не было больше века. Реки вышли из берегов на три месяца раньше обычного. В Брянске затоплена часть набережной, в Рязани вода залила пристань, а в Твери – снесла мост. В Воронеже из-за половодья закрыли переправу через Дон. Кроме того, в зоне риска находятся Курганская и Тюменская области, а также часть Омской.

Тем временем в Сочи погода налаживается. Днем на солнце воздух прогревается до плюс 15 градусов, поэтому на пляжах – много отдыхающих. С ноября по май на курорте работают так называемые зимние пляжи. На них вместо шезлонгов и зонтов устанавливают пуфы, беседки, качели и фотозоны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодарегионывидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика