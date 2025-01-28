Новости регионов: паводки начались в ряде регионов России

Паводки начались в некоторых российских регионах из-за оттепели. Синоптики отмечают, что такой погоды зимой не было больше века. Реки вышли из берегов на три месяца раньше обычного. В Брянске затоплена часть набережной, в Рязани вода залила пристань, а в Твери – снесла мост. В Воронеже из-за половодья закрыли переправу через Дон. Кроме того, в зоне риска находятся Курганская и Тюменская области, а также часть Омской.

Тем временем в Сочи погода налаживается. Днем на солнце воздух прогревается до плюс 15 градусов, поэтому на пляжах – много отдыхающих. С ноября по май на курорте работают так называемые зимние пляжи. На них вместо шезлонгов и зонтов устанавливают пуфы, беседки, качели и фотозоны.

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