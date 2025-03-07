Собянин вручил государственные и городские награды женщинам в преддверии 8 Марта

Накануне Международного женского дня Сергей Собянин по традиции вручил государственные награды Российской Федерации от имени президента, а также награды города Москвы.

Церемония проходила в Белом зале мэрии. Знаки отличия, благодарности и почетные звания получили москвички, которые внесли вклад в развитие различных сфер жизни как столицы, так и всей страны. Среди них – медицинские работники, учителя, тренеры, журналисты и деятели культуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.