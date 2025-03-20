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20 марта, 13:46

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Депздрав Москве сообщил о прохождении пика заболеваемости сезонными вирусами

В столице пройден пик заболеваемости сезонными вирусными инфекциями

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Пик заболеваемости сезонными вирусными инфекциями в Москве пройден, эпидемиологическая ситуация в городе находится под контролем, сообщает департамент здравоохранения столицы.

За последнюю неделю доля госпитализированных от общего числа заболевших снизилась, что говорит о легком течении болезней. Этот показатель у детей упал на 9,8%, у взрослых – на 2,4%, уточняет ведомство.

Кроме того, наблюдается снижение общей заболеваемости COVID-19, при этом показатель выявленных случаев находится на историческом минимуме с января 2024 года. Количество госпитализаций с коронавирусом минимально, тенденций к росту нет, отметили в Депздраве.

Как заявили в департаменте, в Москве сегодня налажена четкая система для управления ситуацией с сезонными вирусными заболеваниями, а также имеется достаточное число коек и резервные мощности для лечения сезонных респираторных заболеваний. Эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем, добавили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Москве зафиксировано снижение темпов роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По итогам 11-й недели в городе эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону, отметили там.

Врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина рассказывала о болезни, которую называют легкой формой коронавируса. По ее словам, она проявляется внезапно сильной усталостью, болями в мышцах и головной болью.

Болезнь способна на несколько дней выбить человека из привычного ритма жизни. Отступает она так же внезапно, как и появляется, отметила врач.

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