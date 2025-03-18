Снижение темпов прироста заболеваемости гриппом зафиксировали в Москве

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В Москве зафиксировано снижение темпов роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"По итогам 11 недели в городе Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону", – говорится в публикации.

По информации ведомства, темпы прироста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей снизились. На тот момент в структуре выявления случаев заражения преобладали вирусы гриппа, а также негриппозной этиологии, среди которых лидировали РС-вирусы и риновирусы.

"Грипп особенно опасен для лиц пожилого возраста, у которых с возрастом иммунитет ослабевает, а наличие хронических заболеваний увеличивает риск возникновения серьезных осложнений и обострений имеющихся заболеваний", – напомнили в Роспотребнадзоре.

В этой связи специалисты ведомства советуют регулярно мыть руки, проветривать помещения, обрабатывать рабочие поверхности и гаджеты дезинфицирующими средствами и по возможности избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания.

При этом особое внимание эксперты уделяют запрету на самолечение и настоятельно рекомендуют обращаться к врачу при обнаружении первых признаков заболевания.

Несмотря на положительные показатели в Москве, по России наблюдается высокий уровень заболеваемости указанных болезней – за неделю зафиксировано порядка 1,1 миллиона случаев.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что предсказать длительность периода заболеваемости крайне сложно.

По его словам, всплески заражения связаны с наступлением холодов, перепадами температуры и сыростью. Также чаще всего они наблюдаются после длинных зимних каникул.

"Люди куда-то уезжают, потом они приезжают, дети приходят в школу, обмениваются, приходят домой, заражают всех, кто дома", – пояснил врач.

Еще одним частым фактором подъема заболеваемости в весеннее время является авитаминоз, подчеркнул он, рекомендовав подключать витаминные комплексы для поддержания иммунитета в переходный период. В их число входят D, C и А, указал Жемчугов, пояснив, что найти их можно в таких продуктах, как жирная рыба, черный хлеб и морковь.

В то же время иммунолог рекомендует не забывать о защитных масках и пройти вакцинацию. Последнее он назвал одним из самых эффективных способов профилактики на сегодняшний день.

"Если человек первый раз прививается, то через три недели будет иммунитет точно, а если повторно, то уже через неделю", – добавил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что болезнь, которую медики называют легкой формой коронавируса, проявляется внезапно с сильной усталостью, болями в мышцах и головной болью. Те, кто перенес заболевание, отмечали, что не испытывали других характерных для простуды симптомов, таких как заложенность носа или боль в горле. Кроме того, температура не поднималась выше 37,5 градуса.