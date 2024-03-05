Стало известно, кто в России больше всего беспокоится из-за проблем с работой

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Большую часть россиян, которые беспокоятся из-за проблем с работой, составляют женщины (80%). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования одной из платформ.

Согласно результатам опроса, женщин чаще беспокоит отсутствие баланса между работой и семьей, тревожит выгорание и ощущение неравного отношения в коллективе по гендерному признаку. Однако они реже испытывают "синдром самозванца" и неуверенность в собственных компетенциях.

Мужчины чаще всего испытывают трудности в коммуникации, а также беспокоятся о вопросах, связанных с доминированием и невозможностью карьерного роста.

Большая часть обращений к специалистам сервиса в 2023 году была связана с отстаиванием личных границ и выстраиванием общения (25%). Другие же обращения касались адаптации на новом рабочем месте и трудностей при взаимодействии с клиентами.

Ранее стало известно, что почти 40% россиян считают привлекательных людей успешнее в карьере. Порядка 66% респондентов уверены, что привлекательные люди успешнее проходят собеседования, а 22% посчитали таких сотрудников более компетентными.

