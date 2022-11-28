В ГД попросили проверить бар в Саратове, куда не пустили добровольца в военной форме

Фото: телеграм-канал Readovka

Депутат ГД Николай Панков попросил правоохранителей Саратовской области организовать проверку заведения Harat's, куда не согласились пустить добровольца в военной форме, сообщает РЕН ТВ.

Он также направил запрос о начале проверки в Роспотребнадзор региона.

По словам депутата, такие люди должны быть уверены, что они защищены в рамках одного правового поля. Панков заявил, что его депутатский запрос повлияет на ход данного дела.

"Я вообще считаю, что в каждом учреждении, где можно покушать, должны быть забронированы столики для военнослужащих, которые защищают нас", – поделился парламентарий.

Он добавил, что после подобного решения у бойцов появится должный престиж.

До этого в Сети распространилось видео, на кадрах которого менеджер бара объясняет мужчине, почему не пропустит его в заведение. В ролике сотрудник Harat's заявил, что быть в форме – это несоблюдение правил заведения.

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