РФ не позволит Западу "замести под ковер" инцидент с "Северными потоками" – Захарова

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Россия не позволит западным странам "замести под ковер" инцидент с "Северными потоками", заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Россия не позволит в очередной раз произвести манипуляцию под названием "заметаем все под ковер", – цитирует Захарову ТАСС.



Она подчеркнула, что правда будет для Запада неудобной, так как на "Северном потоке – 1" произошел теракт, который готовился идеологически и политически.

"Будем добиваться справедливости, выяснения подоплеки этого тяжкого преступления", – добавила Захарова.

В конце сентября на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" были выявлены утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения трубопроводов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что техническая возможность ремонта "Северных потоков" сохраняется, однако это потребует времени и денег.

Владимир Путин заявил, что взрывы на "Северных потоках" были выгодны тем, кто заинтересован в газовом транзите через Украину. По словам российского лидера, полноценное расследование инцидента не ведется, а представители РФ имели возможность лишь один раз посмотреть на места взрывов.



Видео с места диверсии на "Северных потоках" появилось в Сети

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