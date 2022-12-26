Nord Stream AG приступила к оценке ремонта поврежденных труб "Северных потоков"

Фото: AP/Swedish Coast Guard

Компания Nord Stream AG приступила к оценке стоимости ремонта поврежденных участков труб газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в Балтийском море, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

Так, по одной из оценок, ремонт может обойтись примерно в 500 миллионов долларов. Согласно данным издания, консультанты, работающие на РФ, пытаются выяснить, как долго поврежденные трубы смогут выдерживать воздействие соленой воды.

В связи с этим газета задалась вопросом, зачем Россия планирует начать дорогостоящий ремонт, если она, как утверждают некоторые страны Запада, сама устроила диверсию на "Северных потоках".

Издание подчеркивает, что у газопроводов было "немало" противников в самой Европе.

В свою очередь, глава шведской контрразведки СЕПО Даниэль Стенлинг рассказал газете, что у Стокгольма, который ведет собственное расследование инцидента, нет конкретных доказательств виновности кого бы то ни было.

В конце сентября на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" были выявлены утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения трубопроводов. По факту произошедшего генеральная прокуратура Германии организовала расследование.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что техническая возможность ремонта "Северных потоков" сохраняется, однако это потребует времени и денег.

Владимир Путин заявил, что взрывы на "Северных потоках" были выгодны тем, кто заинтересован в газовом транзите через Украину. Президент указал, что полноценное расследование инцидента не ведется, а представители РФ имели возможность лишь один раз посмотреть на места взрывов.



Видео с места диверсии на "Северных потоках" появилось в Сети

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