Возможность ремонта "Северных потоков" сохраняется – Новак

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что техническая возможность ремонта "Северных потоков" сохраняется, однако это потребует времени и денег.

"Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура и сколько это будет стоить", - сказал Новак в интервью ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами газопроводов, не допускаются к информации, которую компетентные органы европейских стран получают в ходе расследования.

В конце сентября на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" были выявлены утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения трубопроводов. По факту произошедшего генеральная прокуратура Германии организовала расследование.

На этой неделе Владимир Путин заявил, что взрывы на "Северных потоках" были выгодны тем, кто заинтересован в газовом транзите через Украину. Президент указал, что полноценное расследование инцидента не ведется, а представители РФ имели возможность лишь один раз посмотреть на места взрывов.



Видео с места диверсии на "Северных потоках" появилось в Сети

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