РФ не позволит "замести под ковер" правду о ЧП на "Северных потоках" – посольство

Фото: kustbevakningen.se

Россия не позволит "замести под ковер" неудобную правду о диверсии на газопроводах "Северный поток – 1" "Северный поток – 2" и будет добиваться своего участия во всестороннем и прозрачном расследовании, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

В дипведомстве прокомментировали расследование журналистов издания The Washington Post, которые пришли к выводу, что доказательств причастности Москвы к диверсии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" нет.

"Так, журналисты – в отличие от местных властей <...> – пытаются докопаться до истины в произошедшей в Балтийском море беспрецедентной атаке на трубопроводную инфраструктуру. Не можем не приветствовать такое стремление. <...> Надо полагать, что результат изысканий репортеров не слишком удобен для любителей при любом удобном случае демонизировать Россию", – говорится в заявлении в телеграм-канале посольства.

Дипломаты назвали неудивительным тот факт, что должностные лица, принявшие участие в журналистском расследовании, пожелали остаться неназванными, поскольку попытки "отступиться от махровой русофобии" и трезво оценить вызовы для собственной энергобезопасности на Западе автоматически квалифицируются как поддержка Москвы.

"Кому был выгоден розыгрыш "российской карты" для геополитического и энергетического ослабления Европы? <...> Для кого отечественный дешевый и доступный природный газ был словно "бельмо на глазу"? Ответ очевиден", – подчеркнули в посольстве.

В сентябре на "Северных потоках" зафиксировали четыре утечки. Владимир Путин назвал аварии на газопроводе актом международного терроризма. По факту произошедшего генеральная прокуратура Германии организовала расследование.



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