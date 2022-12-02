В Швеции заявили, что подрыв "Северных потоков" могли осуществить с надводного судна

Фото: kustbevakningen.se

Взрывные устройства, которые использовались в диверсии на "Северных потоках", могли спустить с помощью надводного судна, заявил доцент НИИ обороны королевства Ханс Ливонг. При этом он не исключил, что еще несколько кораблей были задействованы в управлении операцией по подрыву.

"Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный, который был размещен на дне рядом с трубами", – сказал Ливонг в беседе с изданием Expressen.

В свою очередь, шведский прокурор Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование, заявил, что картина произошедшего на российских газопроводах начала проясняться. Однако он не сообщил каких-либо подробностей.

Ранее сообщалось, что природоохранная организация Greenpeace провела собственное исследование поврежденного участка трубопровода "Северный поток" в экономической зоне Швеции и пришла к выводу, что, вероятнее всего, взрыв произошел извне.

Маловероятным взрыв изнутри назвал и эксперт по взрывчатым веществам Фриц Пфайфер. По его мнению, для подрыва только одного участка было использовано от 200 до 400 килограммов взрывчатки.

Повреждения на "Северных потоках" зафиксировали в сентябре после обнаружения утечек газа. Из-за этого поставки по трубопроводам были остановлены.

Владимир Путин назвал случившееся на газопроводах актом международного терроризма, целью которого был подрыв энергобезопасности всего континента и блокирование источников дешевой энергии.

В середине ноября служба госбезопасности Швеции подтвердила, что произошедшее на "Северных потоках" было диверсией. В ведомстве сообщили, что на месте утечек обнаружили следы взрывчатых веществ.



Видео с места диверсии на "Северных потоках" появилось в Сети

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