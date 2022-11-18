В Кремле поприветствовали признание Швецией факта диверсии на "Северных потоках"

Фото: kustbevakningen.se

В Кремле приветствуют решение шведских властей признать факт диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта, <...> это лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны (о диверсии. – Прим. ред.)", – цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Кремля, в настоящее время важно продолжать расследование для того, чтобы найти виновных в произошедшем.

Также Песков высказался относительно возможности восстановления газопроводов. По его словам, прежде необходимо дождаться оценки ущерба, после чего специалисты смогут сделать выводы о перспективах ремонта.

Ранее в пятницу Служба госбезопасности Швеции подтвердила, что произошедшее на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" было диверсией. В ведомстве отметили, что на месте утечек были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Утечки газа обнаружили на "Северных потоках" в конце сентября. В общей сложности было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были остановлены. Владимир Путин назвал случившееся на газопроводах актом международного терроризма.



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