Greenpeace считает, что взрыв на "Северном потоке" произошел извне – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Природоохранная организация Greenpeace провела собственное исследование поврежденного участка трубопровода "Северный поток" и пришла к выводу, что, вероятнее всего, взрыв произошел извне. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR, передает ТАСС.

Издание приводит заключение эксперта по взрывчатым веществам Фрица Пфайфера, который считает, что взрыв изнутри на участке в экономической зоне Швеции является маловероятным. По его мнению, для подрыва только этого участка было использовано от 200 до 400 кг взрывчатки.

Криминалист Вольфганг Шпира, в свою очередь, считает, что на месте взрыва должно было бы быть значительно больше частей поврежденного трубопровода. По его словам, обломки не могли просто так исчезнуть в случае разрушения трубы на отрезке длиной 250 метров.

В сентябре на "Северных потоках" обнаружили утечки газа. В общей сложности было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были остановлены. Владимир Путин назвал случившееся на газопроводах актом международного терроризма.

В середине ноября служба госбезопасности Швеции подтвердила, что произошедшее на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" было диверсией. В ведомстве отметили, что на месте утечек были обнаружены следы взрывчатых веществ.



Видео с места диверсии на "Северных потоках" появилось в Сети

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!