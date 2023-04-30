Парламентская конференция "Россия – Латинская Америка" начнется 30 сентября – Володин

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Международная парламентская конференция "Россия – Латинская Америка" запланирована на период с 30 сентября по 2 октября. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Кубу, сообщает пресс-служба Госдумы.

Володин также пригласил спикера Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса возглавить делегацию от парламента страны и посетить Россию. Тот принял приглашение.

По словам председателя Госдумы, сегодняшняя динамика отношений между Россией и Кубой обеспечена президентами двух государств. Он добавил, что крайне важно, чтобы парламенты РФ и Кубы делали все возможное для законодательного обеспечения принятых президентами решений, а также предлагали новые форматы сотрудничества и активизировали работу на уровне профильных комитетов.

Эстебан Ласо Эрнандес, в свою очередь, выразил поддержку РФ и осудил антироссийские санкции Запада.

"Мы хорошо знаем, как действует американское правительство – истинный виновник в этом вопросе", – добавил он.

Ранее сообщалось, что делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным прибыла на Кубу, где он встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Делегацию встретил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. Володин поприветствовал президента Кубы и передал ему наилучшие пожелания от Владимира Путина.