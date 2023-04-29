Делегация Госдумы прибыла на Кубу для участия в заседании парламентов

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Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным прибыла на Кубу, где он встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что делегацию встретил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. Володин поприветствовал президента Кубы и передал ему наилучшие пожелания от Владимира Путина.

"Ваши отношения задают динамику развития сотрудничества между Россией и Кубой", – подчеркнул он.

Он отметил, что прибыл в республику с группой других депутатов для того, чтобы обсудить законодательные решения, принимаемые на уровне глав двух государств.

В ходе визита планируется провести заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Национальной ассамблеей народной власти республики. Депутаты обсудят вопросы финансов, энергетики, туризма и других сфер, отметили в пресс-службе.

Также российскую сторону в республике представят замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач и замминистра финансов Алексей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 апреля посещал Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН. На на обсуждение были вынесены тема защиты принципов Устава организации и ближневосточная проблематика.

Он также провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В фокусе дискуссии была ситуация на Украине и вокруг нее. Министр подробно изложил первопричины текущего кризиса, ход и цели спецоперации, которая направлена на устранение угроз национальной безопасности РФ.



Захарова заявила, что за рейсом Лаврова в Нью-Йорк следили почти 3 миллиона человек