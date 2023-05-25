Песков сообщил, что список иностранных участников ПМЭФ дорабатывается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пока не сообщается, кто из иностранных гостей примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, участники уже известны, но список дорабатывается. Также он пообещал, что скоро Кремль объявит все подробности.

ПМЭФ состоится 14–17 июня 2023 года. По словам советника главы РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, данное событие является одним из самых масштабных и важных в мире.

Сообщалось, что лидер РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума 16 июня. Присутствовать на этом мероприятии он будет очно.