В Кремле заявили, что Путин обязательно выступит на ПМЭФ

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Владимир Путин точно выступит на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сообщим, когда, сообщим, кто будет вести, и все детали вам предоставим своевременно. Сейчас все это готовится. Будет, разумеется, долгожданное выступление Путина на Петербургском экономическом форуме", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, выступление является очень важным для мира экономики, политики и торгово-экономических ориентиров России.

Петербургский международный экономический форум организуют 14–17 июня 2023 года. Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков подчеркнул, что это мероприятие является одним из самых масштабных и важных в мире.

Ожидается, что Путин примет участие в пленарном заседании форума 16 июня. Присутствовать на этом событии он будет очно.

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