Около 1 200 обращений поступило на сервис "Московский инвестор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 1 200 обращений с начала 2023 года поступило на сервис "Московский инвестор", работающий на инвестиционном портале столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С момента запуска в ноябре 2020 года представители бизнеса воспользовались инструментом уже более 3 500 раз", – подчеркнул Ефимов.

По его словам, за 2022 год аналогичное текущему году число обращений набралось за 12 месяцев. В 2023 году 1 200 заявок поступили на портал всего за 10 месяцев, указал он.

Сейчас обращения бизнесменов поступают сразу в профильные ведомства. Предприниматели отправляют свои предложения по развитию инвестиционного потенциала Москвы, сказал заммэра.

"Как правило, вопросы решаются в среднем в течение четырех рабочих дней. Однако в исключительных случаях срок рассмотрения обращения может занять до 30 календарных дней", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что на онлайн-портале "Карта инновационных решений" Москвы с начала 2023 года размещено более 6 тысяч разработок. Она уточнила, что уже около 4 тысяч предпринимателей разместили на платформе свои готовые технологические продукты.

Собянин: в Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов