Сервис "Инвестиционный калькулятор" заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На инвестиционном портале Москвы заработал новый сервис, благодаря которому можно рассчитать возможные затраты на создание промышленного производства. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Инвестиционный портал Москвы остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Сервис учитывает расходы на выплату заработной платы сотрудникам, аренду объектов недвижимости, закупку оборудования, налогообложение и другие переменные", – подчеркнул он.

"Инвестиционным калькулятором" могут пользоваться зарегистрированные на портале пользователи. В форме следует указать исходные данные, например площадь земельного участка, число сотрудников, административный округ.

"На инвестпортале представлена исчерпывающая информация о мерах поддержки, в том числе и для промышленных предприятий, налоговых режимах и льготах. Инвесторы могут напрямую связаться с правительством Москвы, найти подходящий вид помощи, подать заявки для получения льготы", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

При разработке площадки учитывался международный опыт. Специалисты проанализировали аналогичные ресурсы других стран и установили преимущества и недостатки. Так, пользователи сервиса могут добавлять, удалять и менять местами элементы, чтобы видеть актуальные сведения.

Ранее Владимир Ефимов заявил, что с начала 2023 года инвестиционный портал Москвы посетили более 1,7 миллиона раз. Он уточнил, что благодаря цифровизации в столице вот уже 9 лет успешно функционирует инвестиционный портал. Общее число посещений за это время превысило 20 миллионов.

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