С начала 2023 года инвестпортал Москвы посетили более 1,7 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала 2023 года инвестиционный портал Москвы посетили более 1,7 миллиона раз. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Важную роль в процессе взаимодействия с бизнесом играет цифровизация, в чем нам помогает инвестиционный портал Москвы, который успешно функционирует на протяжении девяти лет", – сказал заммэра.

Ефимов рассказал, что в 2023 году число посещений инвестпортала превысило 20 миллионов. То есть каждый день этот сайт посещают 9 тысяч уникальных пользователей.

По его словам, с начала 2023 года число посещений ресурса достигло 1,7 миллиона, что на 56% превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Тогда было зафиксировано больше одного миллиона визитов.

На mos.ru добавили, что на инвестпортале доступны порядка 30 онлайн-сервисов. Кроме того, востребованы инструменты, которые позволяют получать налоговые льготы и субсидии. Также на сайте можно узнать подробнее о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности и торгах по продаже и аренде городского имущества. При этом постоянно обновляется функционал портала.

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в настоящее время предпринимателям предлагается широкий набор программ и механизмов партнерства, а также предоставляется поддержка активно инвестирующим компаниям.

"Все внедряемые на ресурсе нововведения соответствуют цифровым трендам и упрощают реализацию инвестпроектов в городе. Например, в прошлом году мы расширили функционал инвестиционной карты", – добавил Овчинский.

По его словам, на сайте можно узнать о расположении объектов, транспортной инфраструктуре, трафике. Он уточнил, что в 2023 году на инвестпортале добавили реестр инвестиционных инициатив и "Банк технологий". Эти сервисы упрощают и ускоряют взаимодействие города с предпринимателями.

В настоящее время Москва является одним из наиболее технологичных, современных и инновационных мегаполисов мира. Столица не только следует актуальным трендам цифровизации, но сама задает их.

Инвестиционный портал начал работать с 2014 года. Он упростил взаимодействие города и бизнеса в Москве. На этой цифровой платформе предприниматели получают информационно-аналитическое сопровождение. Этот ресурс стал одним из самых популярных специализированных ресурсов для инвесторов.

Замруководителя департамента информационных технологий столицы Роман Урнышев рассказал, что востребованность портала среди предпринимателей обусловлена его техническими возможностями. Например, на сайте доступны разные аналитические инструменты, помогающие в подборе подходящей площадки для проекта. Также инвесторам доступна информация об интересующем объекте. Желающие могут записаться онлайн на личный осмотр объекта и совершить 3D-тур.

Ранее Овчинский рассказал, что реестр новейших технологических решений заработал на инвестпортале Москвы. По его словам, в "Банке технологий" находятся более 420 высокотехнологичных решений. Указанный реестр предлагает и отечественные программные решения. Пользователь может ознакомиться с решениями и выбрать самые подходящие промышленные предприятия под потребности.

Собянин рассказал о работе инвестиционного портала Москвы