Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Реестр новейших технологических решений заработал на инвестпортале Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"Теперь инвесторы и промышленники могут воспользоваться большинством мер поддержки на едином ресурсе. В "Банке технологий" промышленные предприятия найдут новейшие технологические решения для своих производственных площадок. Перед включением в онлайн-реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения проектов на промпредприятиях", – передает mos.ru слова главы департамента.

Овчинский добавил, что в "Банке технологий" находятся более 420 высокотехнологичных решений. Указанный реестр предлагает и отечественные программные решения. Пользователь может ознакомиться с решениями и выбрать самые подходящие промышленные предприятия под потребности.

На mos.ru уточнили, что инвестпортал на протяжении 9 лет является одним из наиболее популярных спецресурсов для инвесторов. На сайте желающие могут найти полную информацию о мерах поддержки, а также направить заявки на получение статусов, которые дают право на льготы. Помимо этого, на портале доступен осмотр недвижимости, выставленной на торгах.

С февраля 2014 года инвестиционный портал посетили более 20 миллионов раз. В 2022 году на ресурсе было 3,7 миллиона визитов. Этот показатель почти на 700 тысяч выше, чем годом ранее.

В департаменте информационных технологий добавили, что на инвестиционном портале постоянно обновляется функционал. Например, на сайте появляются онлайн-инструменты, которые отвечают цифровым трендам. В 2022 году эксперты обновили интерфейс личного кабинета. В рамках обновления добавили возможности, позволяющие пользователям отслеживать статусы процессов торгов.

Помимо этого, в 2022 году специалисты на портале обновили инвестиционную карту. Сейчас на ней можно найти площадки для ведения бизнеса с подробными данными об их деловом и соцокружении, включая трафик в зависимости от времени года, суток и дня недели.

В этом году на инвесткарту добавили аналитический слой "Грузовой каркас". Он необходим для планирования логистики будущего предприятия.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что Москва выделила землю под реализацию 28 масштабных инвестиционных проектов с начала 2023 года.

По его словам, в столице появятся учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, транспортные и другие объекты. Их общая площадь превысит 400 тысяч квадратных метров.

Собянин рассказал о работе инвестиционного портала Москвы