Центр помощи бизнесу и гражданам по земельно-имущественным вопросам заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В информационно-консультационном центре (ИКЦ) Госинспекции по недвижимости "ГИНэтика порядка" для предпринимателей и собственников объектов недвижимости открылась очная форма помощи по вопросам земельных участков и городского нежилого фонда. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Центр начал работать дистанционно в 2019 году. С того года состоялось более 400 мероприятий и около 82 тысяч консультаций.

"Центр стал востребованной площадкой для диалога с бизнесом и гражданами. Мы видим, что деятельность Госинспекции по недвижимости в этом направлении уже принесла результат: благодаря активной разъяснительной работе количество нарушений системно снижается, с 2021 года их стало меньше на 27%", – отметил он.

Для посетителей центра организовали консультации, круглые столы, диалоги с экспертами и конференции. По словам начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, специалисты могут всесторонне поддержать и посодействовать в решении вопросов.

"Например, посетители смогут получить разъяснения по таким темам, как оформление и использование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, признаки и последствия самовольного строительства, порядок размещения летних кафе", – перечислил он.

В офисе сделали ресепшен, зону ожидания с интерактивной игрой "Найди самострой" и аудиторию для переговоров. Также здание оснастили демонстрационными экранами.

Ранее московский технопарк "Калибр" получил льготу на аренду еще двух земельных участков. Как отметил заммэра Владимир Ефимов, компания сможет потратить сэкономленные деньги на будущее развитие. По его словам, на сегодняшний день предприятие арендует на льготных условиях восемь территорий площадью свыше 12 гектаров, что позволяет ему каждый год экономить более 40 миллионов рублей.

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