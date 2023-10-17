Технопарку "Калибр" в Москве предоставили льготу на аренду еще двух земельных участков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский технопарк "Калибр" получил в текущем году льготу на аренду еще двух земельных участков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как отметил заммэра Владимир Ефимов, компания сможет потратить сэкономленные деньги на будущее развитие.

"Для организаций, имеющих статус технопарка, действует пониженная ставка на аренду земли – 0,01% от кадастровой стоимости. В этом году такую льготу еще для двух участков общей площадью 0,63 гектара получил технопарк "Калибр", – объяснил он.

По его словам, на сегодняшний день предприятие арендует на льготных условиях восемь территорий площадью свыше 12 гектаров, что позволяет ему каждый год экономить более 40 миллионов рублей.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в этом году "Калибр" арендовал участки на улице Годовикова в Останкинском районе на северо-востоке Москвы. Льгота будет действовать в течение 10 лет. Только благодаря этим двум территориям технопарк будет экономить около 2,9 миллиона рублей в год.

Ранее стало известно, что с начала года Москва одобрила льготную ставку на аренду помещений 297 субъектам малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому они смогут ежегодно экономить свыше 633 миллионов рублей, уточнил Ефимов.

Так, на льготную аренду могут рассчитывать предприятия из социально значимых сфер, например здравоохранения, образования, культуры или спорта.



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