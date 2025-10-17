Умерла актриса из фильма "Груз 200" Людмила Егорова

Фото: телеграм-канал "Театр "На Литейном"

Скончалась актриса Театра "На Литейном" в Санкт-Петербурге Людмила Егорова. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Ее не стало 15 октября на 86-м году жизни. Причина смерти не указана.

"Органичная, многогранная, женственная, с особым неповторимым обаянием, она поражала зрителей своим дарованием", – отметили в театре.

В нем также выразили соболезнования родным и близким актрисы. Отмечается, что Егорова до последних дней жизни "радовала и впечатляла" зрителей своей игрой, а коллегам дарила счастье от совместной работы.

"Мы уверены, что Людмила Ивановна навсегда останется горячо любимой всеми зрителями: взрослыми и детьми. Навсегда останется в памяти и истории Театра "На Литейном", – заключили в театре.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено позднее.

Егорова родилась 23 июня 1939 года. В 1964-м окончила Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кино, курс Федора Никитина. В Театре "На Литейном" она работала с 1968 года, играя в таких спектаклях, как "Недотрога", "Женитьба Белугина", "Чужая кровь" и многих других.

В 18 лет актриса пришла на "Ленфильм", где ее заметили ассистенты режиссера Александра Иванова, снимавшего фильм "Поднятая целина". Он сразу же пригласил ее на роль Варюхи. Кроме того, Егорова снималась в "Свадьбе", "Сладкой женщине", "Грузе 200", "Тайнах следствия" и других проектах.

