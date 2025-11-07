Скончался режиссер "Клана Сопрано" Уоррен Ли Тамахори

Фото: ТАСС/Zuma

Новозеландский режиссер, сценарист и актер Уоррен Ли Тамахори ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание 1news.

Уточняется, что режиссер боролся с болезнью Паркинсона. Он умер у себя дома, рядом с ним находились близкие.

"Его наследие продолжает жить вместе с его вханау, его мокопуной, каждым режиссером, которого он вдохновил, каждой границей, которую нарушил, и каждой историей, которую рассказал с его гениальным взглядом и честным сердцем", – заявили в семье Тамахори.

Близкие отметили, что он был харизматичным и творческим лидером, продвигавшим талант маори и на экране, и за его пределами.

Режиссер был представителем народа Нгати Пороу. Он родился в 1950 году в Веллингтоне. Отец Тамахори был маори. Свою карьеру в шоу-бизнесе режиссер начал будучи фотографом, а с середины 1970-х годов был оператором на телевидении.

Его первой и успешной работой в качестве кинорежиссера стал фильм "Когда-то они были воинами" 1994 года. Наиболее известен Тамахори как режиссер сериала "Клан Сопрано". Среди других успешных проектов – "На грани", "Умри, но не сейчас", "И пришел паук", "Театр Рэя Брэдбери".

