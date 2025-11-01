Скончался оператор "Терминатора" и "Часа пик" Адам Гринберг

Фото: depositphotos/badboydt7

Кинооператор, номинант на премию "Оскар" Адам Гринберг ушел из жизни 31 октября в возрасте 89 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Ynet.

Смерть оператора подтвердила его дочь. Она отметила, что Гринберг оставил огромный след и пустоту не только в кино, но и в его семье.

Гринберг родился в 1937 году в польском Кракове. Вырос он в Израиле, где и начал свой путь в качестве кинооператора. В 1980 году он был приглашен на съемки военного фильма "Большая красная единица" режиссера Сэмюэля Фуллера.

Он известен своей работой над двумя фильмами серии "Терминатор" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Также Гринберг работал над комедийным боевиком "Час пик" с Джеки Чаном и Крисом Такером. Среди других известных кинокартин – "Приведение", "Трое мужчин и младенец", "Тернер и Хуч".

