Собянин объявил о начале строительства ИНТЦ МГУ "Воробьевы горы"

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий объявили о начале строительства инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", посетив строительную площадку.

"Сегодня мы здесь закладываем главный и самый большой корпус с символическим названием "Ломоносов". Буквально три-четыре недели назад здесь была большая гора мусора и больше ничего не было. За несколько недель была проведена огромная подготовительная работа, и сегодня на эту площадку уже вышли строители, которые одновременно занимаются проектированием, геологоразведочными и подготовительными работами. Параллельно начинает разворачиваться стройка", – сказал градоначальник.

Мэр выразил надежду, что новый корпус появится уже через два года.

По словам Собянина, уже начался подбор резидентов для будущего корпуса.

"Уже около десятка их записалось на платформе московского инновационного кластера. За этот период времени нужно сформировать уже реальную команду тех, кто будет работать", – сказал мэр.

Собянин добавил, что строительство научно-технологического центра "Воробьевы горы" даст возможность студентам и специалистам реализовать самые амбициозные проекты.

Для резидентов ИНТЦ создадут особый режим налогообложения и регулирования. Проекты резидентов в течение 10 лет не будут платить налог на имущество, на прибыль, а также НДС, если годовая выручка составит до миллиарда рублей.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды снизят до 14%, а для привлечения иностранных работников не нужно оформлять отдельное разрешение.

Крупнейшим кластером ИНТЦ станет "Ломоносов", его площадь составит 65 тысяч квадратных метров. Там разместят офисы с лабораториями, "чистыми комнатами", центрами сертификации и испытаний.

Ранее Владимир Путин сообщил, что первые объекты научно-технологической долины МГУ планируют запустить в ближайшие два года, а к 2025 году вся инфраструктура должна быть развернута в полном объеме.

Сообщалось, что научно-технологическая долина будет состоять из нескольких высокотехнологичных кластеров, среди которых – "Биомед", "Геотех", "Инжиниринг", "Инфотех", "Космос", "Нанотех".

Сервис Московского инновационного кластера стал обладателем премии Digital Leaders в категории "Сервисы для инновационных предприятий". Востребованность сервисов Московского инновационного кластера существенно выросла в период пандемии коронавируса. Объясняется это возможностью работать в онлайн-формате.

Одним из эффективных инструментов платформы был признан навигатор по федеральным и городским мерам поддержки и институтам развития. Кроме того, кластер продолжает внедрять новые сервисы. В прошлом году состоялось открытие биржи контрактного производства.