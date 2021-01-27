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Завершается строительство бизнес-центра на территории бывшего Котельского завода на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы.

Двухэтажное здание, площадь которого составляет 1,3 тысячи квадратных метров, расположено по адресу Электролидный проезд, владение 16, строение 10. В нем разместятся офисы для сдачи в аренду, помещения службы эксплуатации и технические помещения.

"Рядом со зданием создадут открытую автомобильную парковку для посетителей и работников бизнес-центра, проведут благоустройство и озеленение", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура одобрила проект башни-"кристалла" в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Двум зданиям третьей очереди строительства выдали свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

По проекту ожидается постройка двух офисных зданий высотой 57 и 200 метров. У башни будет сложная скульптурная форма, которая придаст всему комплексу узнаваемый и запоминающийся вид.