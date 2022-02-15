Мост через реку Пехорку построят на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мост через реку Пехорку возведут на юго-востоке столицы. Протяженность сооружения составит 360 метров, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Строительство моста через реку Пехорку для соединения Северо-Восточной хорды с автодорогой Москва – Нижний Новгород – Казань планируем завершить летом 2024 года", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

По его словам, в настоящее время генеральная подрядная организация ведет проектно-изыскательские работы.

Уточняется, что движение транспорта будет организовано по трем полосам в каждом направлении, а подход к сооружению в насыпи составит 110 метров.

В общей сложности проект предусматривает строительство и реконструкцию около 1,5 километра дорог. Специалисты обновят имеющуюся улично-дорожную сеть, построят участок дороги в створе трассы М12 и подъездную дорогу к очистному сооружению, а также демонтируют улично-дорожную сеть между Зенинским шоссе и СВХ.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что на завершающий этап выходит возведение опор моста через затон Новинки, расположенного на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Для возведения опор в русле реки обустроили искусственные островки. В дальнейшем их уберут, в результате чего опоры окажутся в воде.

Предполагается, что мост через затон Новинки и прилегающая к нему улично-дорожная сеть позволят обеспечить транспортную доступность новых жилых кварталов, создающихся на ЗИЛе.

