Участок скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 65%

13:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участок Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 65%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, протяженность участка составляет 4,25 километра, а общая длина дорог – 11,7 километра.
"В составе участка проектом предусмотрено строительство двух эстакад – через улицу Батайскую и улицу Батюнинскую, подземного пешеходного перехода и подпорной стены для обеспечения сохранности подстанции скорой и неотложной медицинской помощи, расположенной на возвышении в непосредственной близости от зоны строительства скоростного диаметра, ее возведение находится на завершающем этапе", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Он также отметил, что эстакада через улицу Батюнинскую готова на две трети.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что специалисты также завершают строительство эстакады через улицу Батайскую, а в подземном переходе в районе платформы МЦД-2 Курьяново ведутся пусконаладочные работы.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в 2022 году планируется построить 91 километр дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов.
По словам мэра, было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую магистраль – Московский скоростной диаметр. Трасса длиной 68 километров свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.
На севере продолжением МСД станет трасса М11 Москва – Санкт-Петербург, на востоке – будущая трасса М12 Москва – Казань, на юге – федеральная трасса М2 Крым и новая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
"Это наш город": развитие транспортного каркаса Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: