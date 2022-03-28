Участок скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 65%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 65%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, протяженность участка составляет 4,25 километра, а общая длина дорог – 11,7 километра.

"В составе участка проектом предусмотрено строительство двух эстакад – через улицу Батайскую и улицу Батюнинскую, подземного пешеходного перехода и подпорной стены для обеспечения сохранности подстанции скорой и неотложной медицинской помощи, расположенной на возвышении в непосредственной близости от зоны строительства скоростного диаметра, ее возведение находится на завершающем этапе", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Он также отметил, что эстакада через улицу Батюнинскую готова на две трети.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что специалисты также завершают строительство эстакады через улицу Батайскую, а в подземном переходе в районе платформы МЦД-2 Курьяново ведутся пусконаладочные работы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в 2022 году планируется построить 91 километр дорог, в том числе 19 эстакад, мостов, тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов.

По словам мэра, было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую магистраль – Московский скоростной диаметр. Трасса длиной 68 километров свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

На севере продолжением МСД станет трасса М11 Москва – Санкт-Петербург, на востоке – будущая трасса М12 Москва – Казань, на юге – федеральная трасса М2 Крым и новая магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

