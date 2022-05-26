На юг России летом назначат не менее 250 дополнительных рейсов поездов

Не менее 250 дополнительных поездов назначат летом на юг России. Об этом сообщили в Минтрансе.

Пока в расписание добавили 103 рейса по самым востребованным направлениям. Составы едут в Анапу, Адлер, до станции Имеретинский курорт. Изменения в расписании позволили увеличить количество мест на 132 тысячи.

Всего на Черное море и в Кавминводы планируют перевезти до семи с половиной миллионов пассажиров. Ранее Владимир Путин распорядился обеспечить туристам проезд на курорты Черного моря в условиях закрытых аэропортов по железной дороге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

