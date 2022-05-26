Правительство Москвы поддержит развитие делового и молодежного туризма – Сергунина

Правительство Москвы поддержит развитие делового и молодежного туризма. Организаторы конференций, конгрессов и деловых встреч смогут подать заявки на грант. Он позволит компенсировать часть затрат, например, на аренду помещений и оборудования. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Заявки на участие можно подать с 6 июня по 7 июля. Максимальный размер гранта – 10 миллионов рублей. Событие должно длиться не менее двух дней и включать экскурсионную программу. Точная сумма каждого гранта будет зависеть от масштаба мероприятия и количества участников. Минимально можно получить три миллиона рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.