В России запустят дополнительные рейсы в Турцию

Ростуризм совместно с Минтрансом согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Также сообщается, что в отелях и банках Турции будут принимать карты платежной системы "Мир". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



