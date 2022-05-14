Российские военные доставили 50 тонн гуманитарной помощи жителям Харькова – МО РФ

В Минобороны заявили, что российские военные доставили 50 тонн гуманитарной помощи жителям Харьковской области.

Сергей Собянин рассказал, что в Москве готовят к реставрации Монетный и Печатный дворы на Никольской улице.

В РФС сказали, что Россия направит апелляцию в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения сборной от матчей Лиги наций.

