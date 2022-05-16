Военные РФ привезли 55 тонн гуманитарной помощи в Запорожье

Российские военнослужащие привезли в Запорожье 55 тонн гуманитарной помощи. В этот раз ее доставили в Мелитопольский район.

В продуктовых наборах – мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай. Также военные привезли предметы гигиены и товары первой необходимости. Наборы получат многодетные семьи и пенсионеры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.