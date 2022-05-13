Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится 13–20 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Расписание некоторых электричек Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 13 по 20 мая в связи с проведением строительных работ.
"Расписание некоторых пригородных поездов <...> изменится на период строительных работ на станциях Кунцевская МЦД-1 и Тестовская будущего МЦД-4", – отметили в пресс-службе МЖД.
На станции Фили будет ограничено движение электричек с 13 по 20 мая в связи с установкой фасадов, монтажом кровли и остеклением навеса пассажирских платформ станции Тестовская.
На станции Кунцевская технологические окна назначены на 14–16 и 19–20 мая для осуществления монтажа металлоконструкций автомобильной развязки Северного дублера Кутузовского проспекта.
Работы будут вестись преимущественно в ночное время для сохранения движения электричек в часы пик и дневное время. Некоторые электрички изменят время отправления, прибытия и количество остановок.
Пассажиров попросили заранее ознакомиться с изменениями в расписании, которое доступно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее стало известно, что во второй половине мая изменится расписание электричек Павелецкого направления Московской железной дороги. С 14 по 31 мая преимущественно в ночное время продолжатся работы на участках Бирюлево – Барыбино, Домодедово – Авиационная, чтобы сохранить объемы движения в час пик.
Некоторые поезда изменят время отправления, прибытия, а также количество остановок. 24–26 и 30–31 мая электричка № 6635 Москва – Домодедово (отправлением в 00:25) выведена из расписания, а поезд № 6546 Аэропорт Домодедово – Москва (в 23:10) проследует до станции Домодедово.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: