Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится 13–20 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание некоторых электричек Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 13 по 20 мая в связи с проведением строительных работ.



"Расписание некоторых пригородных поездов <...> изменится на период строительных работ на станциях Кунцевская МЦД-1 и Тестовская будущего МЦД-4", – отметили в пресс-службе МЖД.

На станции Фили будет ограничено движение электричек с 13 по 20 мая в связи с установкой фасадов, монтажом кровли и остеклением навеса пассажирских платформ станции Тестовская.

На станции Кунцевская технологические окна назначены на 14–16 и 19–20 мая для осуществления монтажа металлоконструкций автомобильной развязки Северного дублера Кутузовского проспекта.

Работы будут вестись преимущественно в ночное время для сохранения движения электричек в часы пик и дневное время. Некоторые электрички изменят время отправления, прибытия и количество остановок.

Пассажиров попросили заранее ознакомиться с изменениями в расписании, которое доступно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее стало известно, что во второй половине мая изменится расписание электричек Павелецкого направления Московской железной дороги. С 14 по 31 мая преимущественно в ночное время продолжатся работы на участках Бирюлево – Барыбино, Домодедово – Авиационная, чтобы сохранить объемы движения в час пик.

Некоторые поезда изменят время отправления, прибытия, а также количество остановок. 24–26 и 30–31 мая электричка № 6635 Москва – Домодедово (отправлением в 00:25) выведена из расписания, а поезд № 6546 Аэропорт Домодедово – Москва (в 23:10) проследует до станции Домодедово.