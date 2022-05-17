В России сняли ограничения на въезд в Грузию на автомобиле

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Михаил Мишустин подписал распоряжение, отменяющее ограничения на въезд в Грузию через автомобильные и иные пункты пропуска из-за коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ограничения также больше не распространяются на россиян, выезжающих в ДНР и ЛНР.

Прежде выезд через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ был разрешен в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан и Китай.

Ранее правительство РФ отменило весовой и габаритный контроль фур, которые доставляют в страну продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Данное решение будет действовать до 1 сентября 2022 года.

