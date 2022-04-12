Морское сообщение возобновится между Геленджиком, Сочи, Новороссийском и Абхазией с 1 мая

С 1 мая возобновится морское сообщение между Геленджиком, Сочи, Новороссийском и Абхазией. Скоростной катамаран "Грифон" будет перевозить пассажиров на направлении Сочи – Сухум, а теплоход "Комета" будет курсировать между Новороссийском, Сочи и Геленджиком.

В прошлом году поездка из Геленджика в Сочи стоила около 2,5–3,5 тысячи рублей, а добраться из Новороссийска в Геленджик можно было за 600 рублей. Как сообщили власти, оператор постарается максимально сохранить прошлогоднюю ценовую политику в новом сезоне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.